教育部近日發文各地方教育局處及學校，從11月14日起，取消教師未打滿3劑需要周周快篩的規定；同時，為保障國小學生健康，將提供國小學生每人每份5劑家用抗原快篩試劑，預計21日前配送到學校，學校可自行記錄領取快篩試劑人員與數量，形式不拘。

11月7日起，學生接種未滿3劑者不用周周快篩，但教師未滿3劑卻須周周快篩，教團質疑這有擾民之嫌。不過隨著防疫規定不斷放寬，指揮中心宣布從14日起解除24個場域工作人員及服務人員需打滿3劑否則就要周周快篩的規定，而學校也名列其中。

教育部近日發文各地方教育局處及學校，配合指揮中心14日起取消具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」性質之場所（域）工作人員之第3劑接種規範或快篩的限制規定，學校教職員即使未打滿3劑也不用周周快篩就可進校。

此外，近日每個國小生都可得到一份5劑家用抗原快篩試劑。教育部表示，這次發放抗原快篩試劑，是指揮中心提供，不會影響實名制的購買資格，也就是曾經購買過實名快篩試劑的學生，仍可再免費領取次家用抗原快篩試劑。

教育部說，此次免費發放國小學生家用抗原快篩試劑的配發量充足，學校發放給學生後若有剩餘，得併入學校園有快篩試劑備存量。此次發放作業，統一配送至各校，並以各校校長室作為收貨單位，聯絡電話則為學校市化號碼。快篩試劑送達學校後，由各校自理搬運及管理。