國民黨台北市議員徐巧芯近期遭側翼粉專「無良公關公司」偽造簽名抹黑因而提告，相關話題持續發酵中。前立委沈富雄認為，側翼可依據性質分成背後有機構且不發動攻擊，以及比較鬆散但志同道合、且喜愛惹事等兩類，沈並痛批，民進黨台北市長候選人陳時中說中廣董事長趙少康是國民黨台北市長候選人蔣萬安最大側翼，充分凸顯了他的無知。

沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》表示，側翼是一個新興文化，它的結構、運作和作風其實都還在演化當中，而這是一門值得研究的學問。他分析，側翼大致上可分為兩類，一類是背後有官方或非官方機構、有一個系統，採用彼此之間互不打架的作法。

至於「無良公關」等側翼算是另一類，沈富雄認為它們比較鬆散、是自發的，同時彼此志同道合，個性積極且激烈，「很喜歡惹事、唯恐天下不亂」，但若是針對的對象或議題有一點複雜，如遇陳時中近期的「鹹豬手」爭議，這些側翼就會亂掉、不知道要從哪個角度切入話題。

對於沈富雄稱側翼值得研究，主持人趙少康笑說研究他就好了，因陳時中曾說他是蔣萬安最大的側翼，沈則回應這句話充分凸顯陳的無知，因「全天下都知道趙是何許人也，他怎麼會去做人家的側翼？」讓趙大讚，這句話講得太好了。