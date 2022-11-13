網紅Joeman（九妹）過去以多種豪華開箱、看房、大對決等影片獲得不少粉絲喜愛，在YouTube上已累計多達241萬人訂閱。他此前曾透露手上有多張台積電的股票，並且平均買入價格在600元左右，有算命老師指出台積電要趕快賣掉，他鐵齒不賣，竟真的慘賠。昨(12)日，他再去找上老師，豈料結果讓他「想直接轉身走人。」

Joeman在過去大對決的影片中，曾來到行天宮地下街求問算命老師要不要賣台積電。雖然當時老師勸他趕快賣，但他依然不願認賠退出，果然賠的慘兮兮。昨（12）日，他再次找上老師。但老師算出的結果卻顯示台積電還有可能會繼續跌到300左右，讓他表示聽到結果後想直接轉身出去。

另外，Joeman也問了「走鐘獎會不會得獎」以及「在日本買房好不好」等問題。結果出來卻相當驚人。算命老師指出走鐘獎至少會有一兩項得獎，誰料卻全數槓龜。而且還爆出日本會有「大型毀滅性地震」在日後出現。惟在卜算的過程中，抽出的牌都顯示出「吉」的涵義，指出近期還是能買房的。雖然影片中算命老師有提出多項建議，但他在影片中也提到，一切內容僅是為了娛樂效果，不構成任何投資建議，呼籲網友還是要自行判斷。

影片釋出後，吸引網友爭相留言回覆，表示「九妹果然知道流量密碼，拍這個肯定又要上版面」、「加油，最近的影片是真的有趣好看」、「用台積電這個梗，多拍幾支把那300賺回來，就等於沒虧了。」