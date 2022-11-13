鴻海(2317)轉投資的泰國合資公司Horizon Plus昨（12）日於泰國春武里府（Chonburi Province）的洛加納龍炎（Rojana Nongyai）工業園區舉行電動車廠奠基與動土儀式，預計將投資約370億泰銖（約10億美元）打造電動車生產據點，目標2024年完工量產。

Horizon Plus為泰國國家石油（PTT）旗下電動車子公司Arun Plus及鴻海旗下利億國際合資設立，分別持股60％及40％，由PTT創新與新興事業資深執行副總裁布拉寧（Buranin Rattanasombat）擔任董事長，鴻海E事業群ETVG處總經理邱創儀擔任執行長。

汽車為泰國經濟的關鍵產業之一，約占GDP達6％、雇用超過75萬名工人。鴻海攜手PTT合資設立Horizon Plus，目標支持泰國車輛產業從傳統內燃機（ICE）轉向電動車，提供電動車全面性的生產服務，包括製造電動車關鍵零組件等。

Horizon Plus於7月中與泰國洛加納工業園（Rojana Industrial Park）集團簽署土地買賣契約，將在旗下位處東部經濟走廊（EEC）的洛加納龍炎工業園區，興建占地約15.14萬坪的電動車生產基地，逐步建立製造生產系統、供應鏈管理和工程研發中心。

PTT董事長暨Arun Plus董事托薩蓬（Thosaporn Sirisumphand）表示，集團與鴻海合作推動區域車輛產業電氣化，奠基儀式象徵雙方合作又往前跨出重要一步，將為泰國汽車供應鏈上下游創造生產領域以外的投資機會，也為電動車終端消費者提供更好的服務。

PTT總裁暨執行長阿塔蓬（Auttapol Rerkpiboon）指出，雙方合作不僅著重於泰國生產投資電動車，還有一部分會投入研究開發，包括對當地勞動力的知識轉移和培育訓練。電動車製造廠將為集團強化在地電動車供應鏈創造更多商機，進一步推動東協汽車產業電氣化。

布拉寧則表示，Horizon Plus預計將投資約370億泰銖打造電動車生產設備，目標在2024年完成建設、並能達到生產交車階段。初始產能將為每年5萬輛，並逐步提高到每年15萬輛，以滿足2030年前東協不斷成長的電動車市場需求。

邱創儀指出，Horizon Plus採取委託設計製造服務（CDMS）的商業模式，為所有希望在泰國生產汽車的品牌商提供服務。這種開放共享的製造理念，與鴻海基於MIH開放平台、目標重新塑造全球電動車產業的抱負不謀而合。

鴻海董事長劉揚偉法說時指出，明年為集團電動車事業的關鍵年，包括MODEL C預計下半年正式交車，俄亥俄州廠電動皮卡、INDI EV原型車及Monarch電動農用車陸續導入，而印尼電動巴士和電池生態系、高雄電池中心及墨西哥車用零組件廠，亦是發展重點。