日本知名女星深田恭子，出道多年憑著甜美外表、火辣身材成為不少人心目中的性感女神，卻在2021年5月宣布罹患「適應障礙症」，全面暫緩演藝活動，之後還經歷暴瘦、與百億男友杉本宏之在街頭大吵爆出情變，所幸兩人後來言歸於好，也傳出兩人會在深田恭子生日時官宣好消息。而深田恭子在本月2日迎來自己40歲生日，雖沒在當天宣布結婚，但也PO出「福利照」吸引目光。

深田恭子在本月2日生日當天，在社交平台上曬出一系列生日照片，透露自己在當天與家人一同度過，並收到許多祝賀，讓她感到相當開心，另外她還透露2023年的年曆「深田恭子x狗」也已拍攝完成，希望粉絲們拿到後會喜歡。而在她公開的一系列照片中，只見她先是穿著粉色短版上衣搭配牛仔褲，露出性感小蠻腰，手中抱著可愛的貴賓狗開心合照；下一張則是穿上側面挖空的貼身上衣同樣搭配牛仔褲，牽著三隻可愛的法鬥，露出甜美燦笑。而上衣側面鏤空的性感設計，也使深田恭子白皙的肌膚與結實的腹肌曲線一覽無遺，瞬間辣暈不少粉絲，吸引超過30萬人按讚。

據了解，深田恭子先前曾爆出因酒醉與百億社長男友杉本宏之在街頭吵架導致情變，友人也透露，兩人確實短暫分手一段時間，但隨著深田恭子的心態改變，兩人已在日前悄悄復合，過著十分健康的生活，深田恭子甚至還為了男方推掉戲約，讓外界不斷猜測兩人好事將近。