日本男星木村拓哉在今（13）日迎來50歲生日，兩個女兒木村心美（Cocomi）、木村光希（Koki）也各自在社群媒體上曬出與爸爸的合照祝福，更大讚木村拓哉是「最好的爸爸」而木村拓哉的妻子工藤靜香也發出限時動態祝福。

木村拓哉2000年與歌手工藤靜香結婚，育有兩女木村心美（Cocomi）、木村光希（Koki），今（13）日是他50歲生日，他的兩個女兒也在IG上獻上祝福，木村心美發出的第一張照片是與爸爸躺在沙發上，投靠爸爸大腿的合照，兩人表情相當逗趣，第二章則是身穿和服與爸爸帥氣的合影，最後是與爸爸一同扮鬼臉的照片，文中她寫下：「祝我最好的朋友和父親生日快樂。 50歲! 請繼續狂下去」。

木村光希寫道：「Happy Birthday to the best dad in the World（生日快樂世上最棒的爸爸），真的很謝謝您，能出生當爸爸的女兒真的很幸福，Love you」，也曬出她嬰兒時期爸爸裸著上半身披著中長髮親吻搭的照片，以及她雙手搭著爸爸肩膀，爸爸則摟著她的腰的合照，也是木村光希以模特兒出道以來難得在鏡頭前同框。

然而，妻子工藤靜香則是在限時動態中貼出，在日本有幸福、感謝、純潔的愛含意的滿天星花束，圖中寫著：「HAPPY BIRTHDAY」祝福老公，木村拓哉本人則曬出一張生日卡片感謝大家的祝福「真的很謝謝大家傳來的話，雖然不知道我還會走到哪裡，只要能走就會繼續走下去！」