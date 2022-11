日本男星木村拓哉在今(13)日迎來50歲生日,兩個女兒木村心美(Cocomi)、木村光希(Koki)也各自在社群媒體上曬出與爸爸的合照祝福,更大讚木村拓哉是「最好的爸爸」而木村拓哉的妻子工藤靜香也發出限時動態祝福。

木村拓哉2000年與歌手工藤靜香結婚,育有兩女木村心美(Cocomi)、木村光希(Koki),今(13)日是他50歲生日,他的兩個女兒也在IG上獻上祝福,木村心美發出的第一張照片是與爸爸躺在沙發上,投靠爸爸大腿的合照,兩人表情相當逗趣,第二章則是身穿和服與爸爸帥氣的合影,最後是與爸爸一同扮鬼臉的照片,文中她寫下:「祝我最好的朋友和父親生日快樂。 50歲! 請繼續狂下去」。

木村光希寫道:「Happy Birthday to the best dad in the World(生日快樂世上最棒的爸爸),真的很謝謝您,能出生當爸爸的女兒真的很幸福,Love you」,也曬出她嬰兒時期爸爸裸著上半身披著中長髮親吻搭的照片,以及她雙手搭著爸爸肩膀,爸爸則摟著她的腰的合照,也是木村光希以模特兒出道以來難得在鏡頭前同框。

然而,妻子工藤靜香則是在限時動態中貼出,在日本有幸福、感謝、純潔的愛含意的滿天星花束,圖中寫著:「HAPPY BIRTHDAY」祝福老公,木村拓哉本人則曬出一張生日卡片感謝大家的祝福「真的很謝謝大家傳來的話,雖然不知道我還會走到哪裡,只要能走就會繼續走下去!」