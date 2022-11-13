陳其邁13日一早到林園早市掃街拜票。（洪浩軒攝）

陳其邁13日一早到林園早市掃街拜票。（洪浩軒攝）

陳其邁13日一早到林園早市掃街拜票。（洪浩軒攝）

陳其邁13日一早到林園早市掃街拜票。（洪浩軒攝）

2022九合一選舉進入倒數，高雄市長陳其邁化身「超強母雞」，不僅替民進黨高市議員候選人輔選，更是全台跑透透為黨內其他縣市候選人站台，對此，陳其邁表示，不只高雄在選舉，除了自己要爭取連任外，他也希望把高雄這2年努力的成績跟其他縣市分享，這也是他的責任。

陳其邁近日到各地輔選，他12日下午參加公辦市長選舉公辦電視政見發表會後，隨即北上到台北凱達格蘭大道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會。陳其邁13日一早就到林園早市掃街拜票，下午到南投參加「Nantou REborn來轉音樂祭」，晚上再到桃園陪同桃園市長候選人鄭運鵬拜票。

陳其邁指出，一方面希望拜託民眾再給他4年時間，因為他上任這2年來，高雄在各級產業都有許多實質的進步與成長，未來4年是高雄轉型非常關鍵的時刻，尤其像半導體S廊帶、亞灣2.0計畫及各級產業提升，所以希望民眾支持，讓他可以再拚4年。

陳其邁表示，另一方面，這次並不是只有高雄在選舉，所以他也希望把在高雄舉辦的台灣燈會、台灣文博會、台灣設計展等努力及成果跟其他縣市候選人分享，並讓大家看到高雄這2年來的成績，他相信選對人可以把事情做好，並讓城市更進步，所以希望其他地區的選民也可以支持民進黨候選人，這也是他的責任。