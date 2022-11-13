「真的好痛苦很難受…」一名人妻訴苦老公不能接受嬰兒哭啼，孩子出生後夫妻爭吵不斷，2人一度分房睡之外，老公還戀上泰國傳播妹，甚至會出手毆打她，她考量孩子需要家庭不敢離婚。文章曝光後，不少網友留言分享看法，掀起議論。

這名人妻在臉書粉專《靠北婚姻2.0》匿名投稿，透露與老公結婚1年多，育有1名4個月大的女兒，但老公無法忍受嬰兒哭啼聲，從她坐月子結束至今，夫妻兩人頻繁爭吵，一度為此分房睡。

人妻說，今年10月間一次聚會上，一名與會朋友叫來泰國傳播妹，未料此後老公如同中邪一般，和泰國傳播妹藕斷絲連，對她的態度鉅變，經常為了小事情生氣，出腳踢她、扯頭髮等，老公已為此道歉，但她仍感到難受與痛苦，直呼若不是不捨孩子在單親家庭長大，她早就選擇離婚。

文章曝光後，不少網友留言分享看法，「想離就離不開要推給小孩，即便單親小孩還是有爸爸，只要妳不要阻止，小孩還是會有阿公阿嬤的疼愛，這是兩回事」、「破碎的家庭帶給小孩的傷害，遠大於單親家庭」、「會動手一次就會有第二次，第三次，不要再等了！」

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