福建省委書記尹力日前晉升為中共政治局委員，大陸國務院人力資源和社會保障部部長周祖翼確定接替尹力擔任福建省委書記。港媒指出，周祖翼是學者出身，曾任上海同濟大學黨委書記、中央組織部副部長，這次空降福建，被視為重用。

新華社報導，中共中央決定，尹力不再兼任福建省委書記、常委、委員職務，周祖翼同志任福建省委委員、常委、書記。香港星島日報網昨引述消息報導稱，晉升為政治局委員的尹力另有重用。

57歲的周祖翼是浙江人，畢業於浙江大學地質學系，1989年在同濟大學獲理學博士學位後留校任教；27歲任同濟大學海洋地質與地球物理系副教授、副系主任；31歲時受聘為博士生導師，後出任該校海洋與地球科學學院院長，校黨委副書記。2008年11月任上海市委組織部副部長，3年後重回同濟大學任職黨委書記，明確為副部長級。

2014年8月，周祖翼調任中央組織部，任部務委員（副部長級）兼幹部二局局長，2016年10月任中央組織部副部長，2019年任中央編辦主任，晉升為正部級，2022年5月擔任人社部部長。