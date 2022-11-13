由知名好萊塢演員湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演的《航站情緣》，講述一名男子因故鄉戰爭導致旅行文件失效，既無法入境美國、也不能被遣返。這段故事改編自伊朗男子納薩里（Mehran Karimi Nasseri）的遭遇，納薩里1988年至2006年一直住在法國巴黎戴高樂機場，已獲庇護的他數週前返回機場生活，於昨(12)日在機場過世，享壽76歲。

納賽里出生於1945年的伊朗胡齊斯坦省，長大後他搭機飛往歐洲尋找母親，先是在比利時居住了幾年，後來因為缺少移民資料而輾轉被英國、荷蘭和德國驅逐出境，最終於1988年抵達了法國巴黎戴高樂機場並以航站2樓為家。

納賽里每天的生活就是推著裝滿家當的手推車坐在長凳上，在筆記本上寫下日記、閱讀書籍和報紙，與觀察機場的旅客，他的特殊經歷經過外媒的大肆報導後，引起好萊塢名導史蒂芬史匹柏的注意，成為了拍攝《航站情緣》的靈感來源。

實際上，法國在1999年已允許他以難民身分和滯留法國，但他仍在機場住到2006年，才因生病送醫，最後住進巴黎的庇護所。據悉，他已經習慣在機場生活，要離開機場反而讓他焦慮不安。一名地勤透露，納薩里就像是囚犯，無法在外面的世界生存。