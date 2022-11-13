蛋吃多了真的會飆膽固醇嗎？日本一名內科醫師指出，他有一名85歲的患者，原本氣色不佳、步伐不穩，聽從醫囑狂吃蛋，4個月後整個人「幾乎脫胎換骨」，抽血指數、精神狀態都變好了；至於部分人擔心的高膽固醇，其實不用太緊張。

綜合報導，日本醫師撰文分享，曾看過一名85歲的A先生，就診時氣色非常難看，走路也很不穩，醫師建議A先生「多吃肉跟蛋」。

4個月後A先生再度回診，連醫師都嚇了一大跳，一問才知道他完全遵照醫囑，每天吃5顆雞蛋。抽血檢查發現，病患體內的白蛋白數值，從原本危險邊緣的3.6g／dL，一口氣增加至4.5g／dL。

醫師指出，白蛋白會隨著年齡增加而減少，是老化現象之一，白蛋白過低的人，又容易因肌肉衰竭，經常發生跌倒等意外。A先生大量食用雞蛋，成功補充了白蛋白，才會更有精神，且雞蛋裡不是只有蛋白質，更富含多種維他命、鈣質等營養元素。

至於「膽固醇過高」，醫師強調，吃雞蛋和膽固醇無正相關，曾有人體實驗一天吃10顆蛋，膽固醇並沒有明顯變化。如果真的擔心心血管疾病，反而應注意體脂肪、高血糖、高血壓、生活壓力等狀況。