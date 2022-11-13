果汁看似比手搖飲健康，但醫師表示，果汁其實沒有想像中的健康，他曾遇一名男子不菸不酒，卻因天天喝果汁導致肝功能異常，直到停喝3個月後才恢復正常的肝功能指數。

家醫科醫師李思賢在其臉書上表示，果汁和一般水果的差別，是果汁通常是「濾掉纖維」的，但纖維是腸內菌的食物，擁有足夠的纖維，腸內菌才會豐饒生長，人也才會有飽足感和美麗的糞便；若缺乏了纖維，果糖進入身體的速度更快，身體無法應付瞬間近來的那麼多果糖。

他說明，和葡萄糖不同，身體處理果糖的唯一器官就是「肝臟」，大量的果糖瞬間湧入肝臟，會使得肝臟只能以脂肪的形式將其貯存過多的果糖，這與「高尿酸」有關，高尿酸又與「心血管風險」、「高血壓」、「痛風」、「腎臟病」相關。

李思賢分享，他曾有居家醫療病患躺在家裡不菸不酒，但其肝功能默默的在幾個月之內就從正常上升到了紅字的階段。

家屬一直不解為何肝臟會有輕微發炎的狀況。李思賢建議家屬，先把每天管灌食的果汁停掉，果然3個月後的抽血檢查顯示，肝臟的狀況已經恢復到正常了。

他表示，果汁不是不能喝，但為了避免吃進太多果糖，對身體造成的負荷，民眾可採幾種方式；1. 在買果汁時，請老闆保留果渣、不要濾掉。2. 自己打果汁喝時，留下的殘渣纖維可以拌優格、拌沙拉，甚至加入其他熱食菜餚，都可食物充滿水果風味時，也吃進很多纖維、但少點果糖。3. 選擇糖分少的水果做果汁，例如酪梨、檸檬、蔓越莓、黑莓、酸櫻桃等。4.選擇直接吃水果，取代喝果汁。

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