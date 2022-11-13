儘管「雙探花」之一的傑倫布朗因為右膝痠痛缺席，「綠衫軍」塞爾提克還有塔圖瘋狂火力壓陣！塔圖13日全場28投14中，含三分球15投7中，攻下本季新高43分，幫助塞爾提克117比108壓垮活塞，勇奪6連勝，目前10勝3敗仍居東區第2。

打完上半場，塞爾提克還以55比57落後地主活塞，但到第3節，塔圖帶領史馬特、葛蘭特威廉斯吹起反攻號角，打出10比2小高潮順利超前，光在第3節，塔圖一個人就包辦15分，來到末節，塞爾提克繼續靠著強大三分砲火穩住勝局。

塔圖除了轟下全場最高得分，另有10籃板、3助攻、1抄截、1火鍋的全能數據，葛蘭特威廉斯19分、10籃板，史馬特18分、10助攻，等同全隊3人交出雙十數據，懷特也拿12分，塞爾提克不僅傑倫布朗缺陣，荷福德與布羅格登也沒打。

活塞以波達諾維奇28分最高，另有6籃板、4助攻，艾維也有26分進帳，海耶斯15分，薩迪貝10分。苦吞3連敗的活塞，目前陣中得分王康寧漢大腿受傷缺陣，甚至還會至少缺席3場以上，活塞官方預估他要等到一個禮拜之後才能重新評估傷情。