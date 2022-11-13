台北市議員徐巧芯近日猛攻民進黨台北市長候選人陳時中，並緊咬「無良公關」事件，她昨再爆自己的臉書恐因綠營側翼檢舉而被禁言，遭陳時中批不用一直演戲。徐巧芯13日稱被禁言是事實，「難道他認為臉書創辦人祖克柏會跟我一起演戲嗎？笑死！」還嗆真正發起仇恨者是綠營支持者，質疑陳時中願不願意譴責他們煽動仇恨。

「無良公關公司」日前在臉書上發布了一份文件，內容指徐巧芯和蔣萬安團隊找狗仔跟拍陳時中，意圖潑髒水，徐巧芯因此提告民進黨陣營偽造文書、妨害名譽及違反選罷法等5項罪名。昨晚又稱自己臉書遭禁言6天，目前正在申訴中，懷疑遭綠營側翼檢舉所致。

陳時中稍早受訪表示，「她也不用一直再演戲了」、「她每天都演，沒人跟她對話，自己就不斷有動作，是要搏版面而已嗎」，不知道對方是否自導自演。

對此，徐巧芯在臉書指出，陳時中要她不要再演戲，「不是啊，被檢舉到禁言是事實，我都發了截圖佐證，難道他認為馬克祖克柏會跟我一起演戲嗎？笑死！」

徐巧芯批評，陳時中一直說「不要仇恨」，但真正發起仇恨的就是他的支持者。今年台北市民買不到快篩時，松山慈惠堂熱心發放免費快篩，領取者卻被不理性的網友批是「快篩乞丐」，源頭之一就是臉書社團爆廢公社今年5月14日的討論串，「陳時中願意譴責他們煽動仇恨嗎？」