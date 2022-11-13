花蓮黎明教養院2019年起於壽豐鄉建蓋「黎明喜樂園」，提供成人自閉症者專門照護，如今工程進入尾聲，但資金尚有2500萬元缺口，院方近日向大眾募款，盼能趕在明年初竣工。（黎明教養院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮黎明教養院募資籌概東部首座成人自閉症專門照護機構「黎明喜樂園」，2019年動工，歷經3年時間，工程進入尾聲，不過資金受新冠疫情及物價通膨影響，尚有2500萬元缺口，院方近日向大眾募款，盼能趕在明年初竣工，提供成人自閉症院生更適性照顧，讓自閉症者家庭有信心盼望黎明到來。

黎明教養院指出，據衛生福利部統計，全台自閉症者約1萬7550名，東部地區約560位，黎明則有35位，由於院內除照顧自閉症者，亦有其他身心障礙者，如多重障礙、唐氏症等，且服務人數逾百名，但現有的7層大樓不敷使用，便在10年前籌備「黎明喜樂園」建置計畫，地點位於壽豐鄉，總工程經費1億7千8百多萬，2019年動工。

「那時以就算賣地也要完成的意志，用只募集到的4000萬元便開工起造。」執行長梁桂花說，工程動工後在未有政府補助下，持續募款補足缺口，盼這座為自閉症者量身打造的家園，能實踐多年綠自然照顧模式，導入照顧性農場模式，提供全日照顧，並陪伴成人自閉症者，在田園樸實的環境中朝自食其力前進。

然而，今年是「黎明喜樂園」邁入最後一哩路的重要時刻，但疫情影響導致經濟波動，院方勸募推動可謂難上加難。

梁桂花坦言，眼看工程接近尾聲，怎料資金尚有2553萬元缺口，因大環境困頓，國際戰爭帶起通膨壓力，黎明面臨舉步維艱的挑戰，無以為繼工程資金困難，將是年底面臨的困境，懇請大眾支持，盼讓喜樂園能趕在明年初順利竣工，幫助自閉症者家庭有信心盼望黎明到來。