租屋族要找到理想的房子不容易，房市專家Sway表示，看房時發現牆上有磁磚或地上有圓形排水孔鐵片要注意，多半是廚房或浴室改建，除了會飄臭味外，各種蟲類會藉由水管爬到房內，住久了會影響身體健康，提醒民眾千萬不要租。

Sway近日於談話性節目中指出，現在很多三房改成小間的套房出租，導致格局大亂，民眾要租房子前，可先和房東約看房，若發現房間牆壁有磁磚，多半是廚房或浴室改建成套房；另外，如果地板有排水管的圓形鐵片也要注意。

Sway表示，在房內牆上發現磁磚、排水孔，很可能是房東沒拆乾淨，但這樣絕對會造成問題，因為排水管的房間內，除了會飄臭氣外，各種蟲類都有可能透過管線由下往上爬進房內，包括蟑螂、蜘蛛等。

Sway說，還有很多是透明浴室、馬桶正對床鋪的格局套房，「這種一看就知道是違建」，原因在於浴室應該要是獨立一間，再加上馬桶管道是最難做的部分，房東也不太會動到馬桶，因此這種房型本來可能是間浴室。

Sway批評，這種房東真的不應該出現，不僅違建，也違反人性需要的個人空間，他提醒民眾千萬不要租這類的房子，住沒多久可能會影響身體健康。