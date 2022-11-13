「土司工坊」以不同種類的蔬果珍珠替代傳統珍珠粉圓，適合搭配汽水、咖啡、奶茶。(土司工坊提供)

「土司工坊」推出新馬風味鍋物搶攻冬季火鍋市場，任選二鍋特價568元。 (土司工坊提供)

新加坡國民人氣餐廳「TOAST BOX土司工坊」推出冬季新品，包括咀嚼系飲品「蔬果寶石QQ」，還有鍋物控必嚐的新馬風鍋物料理，即日起至明年1月1日限期販售。

「TOAST BOX土司工坊」推出咀嚼系飲品「蔬果寶石QQ系列」，以手工揉製而成的「蔬果珍珠」取代傳統的珍珠粉圓，訴求無香精及色素，「蔬果珍珠」吃得到草莓、百香果、香蕉、咖啡、芝麻、菠菜等多種成份，繽紛多彩勢必攻佔IG版面。適合搭配蘇打水、氣泡水、南洋咖啡、南洋奶茶等，業者更推出創意料理「寶石QQ美祿厚土司」，香濃可口美祿厚土司搭配Q彈的蔬果珍珠，滿滿的咀嚼感，搭在一起層次豐富；這款香甜的高顏值土司，相信會擄獲不少大小朋友的心。

除了搶攻甜品商機，冬季必吃的鍋物，「土司工坊」推出新馬風味鍋物搶客。新加坡叻沙海陸雙享鍋將招牌LAKSA叻沙化為靈魂湯頭，以大量蝦頭、蝦膏、椰奶熬製6小時，並加入鮮蝦、豬肉、豆皮、新鮮蔬菜等，濃、純、香滋味迷人。另一款馬來西亞風味肉骨茶鍋，湯底採用十餘種香料熬煮，軟嫩的排骨帶著藥膳香氣，喝起來溫潤順口，入喉回甘，每鍋售價299元，任選二鍋特價568元。