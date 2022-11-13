南韓知名女團(G)I-DLE近期以《Nxde》回歸樂壇，洗腦的旋律加上性感的舞姿，立即掀起熱烈討論，同時也引發模仿挑戰風潮。而近日忙著替新歌宣傳的她們，受邀前往智利的露天演唱會演唱時，竟突然下起冰雹大雨，讓來自台灣的成員舒華跳到一半滑倒重摔在地，嚇壞現場所有粉絲。

(G)I-DLE在10月12日推出全新單曲《Nxde》後，便以最快的速度攻佔各大音源排行榜，人氣也再度飆升，而近日她們也受音樂節目《音樂銀行》的邀請飛往智利，參加《音樂IN智利》的露天演唱會行程。豈料表演當天，現場突然下起傾盆大雨，甚至還有冰雹，讓台上的成員們感到不知所措。

而在粉絲公開的影片中，只見成員們淋著雨小心翼翼地繼續表演，但腳踩著高跟長靴的舒華，卻不斷感覺快要滑倒，最後在一個走位之下仍重心不穩重摔在地，嚇壞現場所有粉絲，其他成員看到後也趕緊將舒華扶起衝向後台。影片曝光後立即在網路上掀起熱烈討論，網友紛紛痛批主辦單位，留言表示「下暴雨+冰雹，溫度10度左右，從影片可以看出舒華的鞋子毫無防滑，還是高跟一直在滑溜，心疼妹妹們的敬業努力，主辦方和公司真的不會做人」、「太危險了」、「敬業是真的，但也沒必要這樣」、「主辦方不看天氣預報嗎？為什麼一點防範措施都沒有，她們都坐了這麼久的飛機到那是去表演，不是渡劫的」引起眾人不滿。

對此，(G)I-DLE的經紀公司及主辦單位都尚未做出回應，讓粉絲們全氣炸，也相當擔心舒華的傷勢。