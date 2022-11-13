新北市長侯友宜今天到鶯歌陪同子弟兵呂家愷掃街。（葉德正攝）

國民黨昨在新北市板橋區舉行的六都候選人聯合造勢大會，新北市長侯友宜一席話「用選票守護中華民國，贏回台灣未來」被視為有藍營新共主的氣勢；侯友宜今到鶯歌陪同新北市議員候選人呂家愷掃街時表示，他從當警察那天開始，守護中華民國、守護台灣人民與這塊土地的安全，是他40多年永遠不變的初心。

侯友宜說，他只是把他的心裡話講出來，希望國家所有人不分你我、不分顏色都能團結在一起，愛中華民國、守護台灣這塊土地人民，「選舉只是一時的」，未來團結起來，好好為這塊土地多做事，帶給下一代有更好希望未來。

被問到「中華民國台灣」是侯的論述嗎？侯友宜說「我愛我的中華民國，也愛台灣這塊土地的人民，從以前到現在永遠不變」，每個人有他心中價值，他的價值就是讓人民在這塊土地永續安居樂業。

至於民進黨新北市長候選人林佳龍指侯友宜流著國民黨威權的血液，侯友宜表示，他是嘉義鄉下孩子來北部打拼、保家衛國，他看到同仁在槍林彈雨中倒下去，依然勇敢往前走，他的血液很清楚，他的DNA就是愛國家，願意用生命保衛國家與人民，他的DNA就是好好做事。