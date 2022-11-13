林佳龍今在土城區車隊掃街。（王揚傑攝）

國民黨昨（12日）晚在新北市板橋舉辦六都市長候選人聯合造勢活動，新北市長侯友宜高喊「用選票守護中華民國，贏回台灣未來。」民進黨新北市長候選人林佳龍今（13）日強調，這正是問題所在，侯友宜想代表國民黨參選總統，市長選舉離總統初選只有半年，所以被稱為半年市長，呼籲新北市民拒投半年市長。

林佳龍說，侯友宜既然以國民黨的共主自許，那他就去接受國民黨的立場，所謂捍衛中華民國、台灣等的話術，都無法改變國民黨在兩岸關係的立場，就是一個中國、九二共識，也就是台灣是中國的一部分，不管這個中國叫什麽，我們的立場就是台灣不是中國的一部分。

林佳龍要求與侯友宜直球對決，他說，我認為台灣不是中國的一部分，侯友宜你呢？台灣是不是中國的一部分？你拒簽不投降承諾書，我簽了，這就是一個立場的呈現，侯友宜必須概括承受國民黨的立場，不能想要藍綠通吃，來騙民進黨支持者的選票。

林佳龍指出，剛好侯友宜這個講法就現出了原形，這也是選戰到最後階段選民要看的，台灣最大的城市的市長，他對國家主權跟人權的定位，他有志於未來參選總統，更需要講清楚，是無法迴避的問題，請侯友宜先生能夠正面的回應，不要再顧左右而言他，用這些捍衛中華民國的話術，最重要的問題本質就是，台灣是不是中國的一部分，林佳龍認為不是，侯友宜如果採取國民黨的立場，台灣就成為中國的一部分。