SOGO百貨旗下的city’super超市販售不少日本直輸商品，百貨週年慶開跑，眾多日本好物限時優惠。(city’super提供)

「神劍闖江湖×新潟酒系列」全台限量36組，漫畫中的重要角色也躍上酒瓶。(city’super提供)。飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

city’super周年慶，指定店「久保田大吟釀原酒」720ml，1瓶原價1290元，2瓶特價1699元。(city’super提供)。飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

國門解封，等了兩年多的海外旅遊開始復甦，不少民眾早已買好機票飛出國，其中又以日本最受國人喜愛。SOGO百貨旗下的精緻超市city’super販售不少日本直輸商品，是許多民眾選購日本食材與正宗日式美食的口袋名單。SOGO百貨週年慶10日開跑，除了日本好物限時優惠，業者更祭出全台獨售、限量36組的經典漫畫《神劍闖江湖》聯名清酒，消息一發布，短短3天就搶接獲上百通詢問電話，首賣日就有民眾一次帶走3組，到中午已經賣出7成。

「神劍闖江湖×新潟酒系列」 復興店限量開賣

SOGO週年慶10日展開，適逢11／18即將舉辦的「台北國際酒展」，業者祭出全台獨家販售、限量36組的「神劍闖江湖」聯名酒款。熟悉日漫的民眾應該看過或聽過日本經典漫畫《神劍闖江湖》，這部作品在90年代的知名度不亞於《灌籃高手》、《亂馬1／2》，這回漫畫聯名日本酒造推出收藏酒款「神劍闖江湖×新潟酒系列」。聯名系列共有3款日本酒，包括「神劍闖江湖 越乃白雁吟釀酒」720ml(原價1300元)、「神劍闖江湖 福扇 辛口純米酒」720ml(原價1230)元，以及「神劍闖江湖 御福正宗純米吟釀酒」720ml(原價1510元)，復興店週年慶獨家販售，3瓶一組原價4040元，特價3430元。

喝的是回憶殺！ 3天接上百通詢問電話

《神劍闖江湖》是1994年至1999年於《週刊少年JUMP》連載的日本漫畫作品，累計銷售超過7200萬部，不僅在日本造成轟動，在全球各地也擄獲不少漫迷的心，也推出動畫、被翻拍成真人版電影，甚至被搬上舞台劇，用舞台劇的演出方式與觀眾見面。10月下旬，超市一宣布漫畫聯名清酒開賣，3天就接獲上百通詢問電話，而這部經典日漫也將在2023年推出動畫重製版，令不少粉絲大呼期待。

聯名系列酒款是漫畫作者和月伸宏與其家鄉新潟縣長岡市的三個知名日本酒造中川酒造、河忠酒造、お福酒造所製造。而每款聯名日本酒都發揮酒造各自的個性，風味獨特；酒造還以長岡市知名景點作為聯名酒款的構思之作，像是「悠久山」、「蒼柴神社」、還有日本知名的「三尺玉」等名場景，漫畫中的重要角色也躍上酒瓶，在品味日本酒的同時，還能欣賞著酒標上的經典人物及場景，漫畫鐵粉與清酒愛好者必收藏。

指定3店周年慶 百款日本酒年度優惠

「台北國際酒展」將於11／18到11／21登場，city’super首次參加台北國際酒展，為歡慶首次參加台北國際酒，業者特別在city’super復興店、板橋店及信義店3店聯合推出百款日本酒年度優惠，包含每年熱銷上千支的「久保田大吟釀原酒」、添加頂級白蘭地增添風味的日本梅酒「本坊星舍無添加上等梅酒」等。指定店在11／20前，周年慶推薦「久保田大吟釀原酒」720ml，1瓶原價1290元，2瓶特價1699元；「本坊星舍無添加上等梅酒14％」720ml，1瓶原價790元，2瓶特價1199元。

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