美女主播劉芯彤有著絕佳氣質和流利口條，還被粉絲封為「正港美女主播」，常在社群分享夫妻趣事，日前卻自曝新婚第一年曾和老公吵到要離婚，所幸經5年婚姻生活磨合，兩人感情變得更好。近日恩愛的夫妻倆在自家社區散步，不料劉芯彤好死不死竟遇見前男友，趕緊示意對方別靠近，事後告知老公，老公的反應卻讓她大起疑心直喊：「我懷疑他吃醋、嫉妒」。

劉芯彤13日以「佔地15000坪，不到300戶的大社區，遇到前男友的機率有多高？」為題在臉書寫下巧遇前男友的驚魂故事，她表示昨天早晨老公邀她帶狗出門散散步，由於當天的陽光明媚便破例答應，之後老公牽著2隻大貴賓走在前方，速度還超級快，她則牽著迷你貴賓遠遠落後，此時遠方一名男子和兩隻狗打招呼，近看竟發現是前男友，嚇得趕緊揮手、點頭致意，前男友才未靠過來打招呼。

對此，劉芯彤說散步1個小時都十分糾結是否誠實告知老公此事，到家後她決定全盤托出：「剛剛我們有遇到我那位前男友ㄟ！！」，老公對她回覆：「哪個？牽狗的那一個男生？」劉芯彤則回道：「不是。就是跟我們家狗打招呼的那一個」，想不到老公的下一句竟回道：「長得很普通啊！普通到我沒有留下任何印象」讓劉芯彤聽完老公的反應後，在社群困惑發問：「火星人這句話是什麼意思？」

劉芯彤笑著解釋老公應該是吃醋、嫉妒，可惜手中沒有任何證據，她也表示雖然老公嘴上說沒任何印象，但她可非常思念前男友直喊：「這麼多年了，我對前男友的開車技術依舊讚賞不已呀！！！」，最後當天頂著素顏的她，也替當天巧遇前男友的驚魂記寫下心得：「驚喜（還是驚嚇）總是發生在毫無準備的時候，以後就算只是去倒垃圾，我都要全妝才出門，以免又遇到前男友」，笑壞一票粉絲。

粉絲則紛紛留言：「男生吃醋不會講出來」、「現任其實是醋意大爆發，才會故意說對前任沒印象」、「火星人，吃醋表示他很愛妳了」，還有人對劉芯彤笑說：「一直強調開車技術…」，劉芯彤則回：「因為只對這點留下印象」，釣出其他人寫下：「技術好才能印象深刻」、「我懷疑你想開車，但我沒有證據XD」、「哈哈哈，可愛的火星人」。