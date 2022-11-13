2022九合一大選進入到數，各候選人最後衝刺希望爭取選民認同，高雄市長陳其邁化身「最強母雞」，除了替自己拉票拼連任，也頻頻替民進黨內高市議員候選人輔選，陳其邁競選總部宣布14日正式啟動車掃，拉抬非現任議員候選人，力拼議會席次過半。

民進黨高市黨部主委、陳其邁連任競選總部執行總幹事許智善指出，現任民進黨議員問政努力、服務認真，黨部和競總除了協助現任議員爭取連任外，也努力拉抬在當選邊緣新人候選人，期待民進黨提名的議員候選人共同進入議會，唯有達成「市長連任、議會過半」的目標，高雄才能真正起飛。

陳其邁競總發言人高閔琳表示，新人最大難關就是知名度不足，直接影響支持度，且資源也相對不足。因此，陳其邁將於14日起針對「非現任議員」及「新人」進行為期2天的車隊掃街，希望進一步拉抬新人聲勢，搶救當選邊緣的民進黨籍候選人。

陳其邁表示，他們希望增加更多議會席次，讓優秀的新人也可以進到議會為民服務，其實他們都非常優秀，只是新人起步比較慢、知名度還有待加強，所以他希望能再多幫忙新人一些，讓他們也能讓市民看見。另外，他也要求所有候選人多跑一點、姿勢更低一點，更謙虛向人民學習，選舉是一段非常好的過程，剩下2周大家把握時間、全力衝刺。