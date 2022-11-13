大陸國務院總理李克強昨（12）日下午在金邊會見出席東亞合作領導人系列會議的國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。李克強表示，各國應加強合作與宏觀經濟政策協調，並強調改革開放是中國實現現代化的必由之路。

據新華社，李克強表示，世界經濟金融高度融合，面對當前諸多挑戰，沒有哪個國家可以獨善其身。各國應加強合作與宏觀經濟政策協調，形成合力，維護世界經濟穩定，防止陷入衰退。這也有利於維護世界和平與穩定。

李克強指出，中國是最大發展中國家，改革開放是中國實現現代化的必由之路。中方願繼續參與G20緩債倡議。中國與IMF保持了長期良好合作關係。希望IMF繼續發揮積極作用，推動完善主權債務協調的國際機制，應對全球經濟面臨的複雜局面。

李克強介紹中國經濟形勢時稱，受超預期因素影響，今年二季度前期主要經濟指標明顯下滑。中國及時推出實施穩經濟一攬子政策和接續措施，經過努力，中國經濟及時扭轉了下滑勢頭、二季度實現正增長，前三季度增長3％，當前總體呈回穩向上態勢。

李克強指出，中國通過退稅減稅降費、降息緩息，為市場主體減負紓困，幫扶渡難關。今年前10個月已完成新增城鎮就業1000多萬人。10月份居民消費價格指數只上漲2.1％，這主要得益於前兩年沒有超發貨幣，今年糧食增產豐收、能源穩定供應也為穩物價夯實了基礎。

新華社引述喬治艾娃表示，當前世界經濟面臨許多新挑戰和不確定性。中方應對疫情之初宏觀經濟政策預留工具是正確之舉，注意到近期出台的宏觀經濟政策是合理有效的。IMF與中方關係良好，願繼續同中方加強合作。