國民黨新竹縣長候選人楊文科馬不停蹄前往各鄉鎮掃街拜票，盼最後關頭能再衝高一波支持度，12日晚間走訪竹東鎮沿河街夜市，與攤商、民眾熱情懇託拜票，現場不少支持者合影留念，13日一早接續前往芎林鄉市場拜票，與黨籍候選人與民眾面對面接觸，展現誠意也展現藍軍領頭羊的氣勢。

疫情後竹東鎮夜市人潮回流，楊文科稱目標要把溪南地區觀光再提升，包含針對夜市交通動線與停車空間加強規畫，遊客明年到竹東鎮也能騎乘Youbike2.0，將成為最好玩的客家鄉鎮。

結束夜市拜票，楊文科13日一早就來到芎林鄉市場，與同黨籍芎林鄉長候選人黃正彪、縣議員候選人劉代洋等人掃街拜票，展現藍軍大團結，一路上攤商接連送上包粽、預祝高票當選。

楊文科表示，過去4年來全力提升芎林鄉的生活品質，包含水霧公園、方口獅公園陸續完工啟用，也新建消防局芎林分隊廳舍，公有零售市場興建工程也已經動土開工，強調「票投4號楊文科、1號黃正彪、2號劉代洋」，誓言讓芎林鄉藍軍全壘打。

黃正彪說，未來4年要與楊文科攜手拚建設，包含規畫資源回收廠，目前已經完成土地變更為環保用地，預計明年新建。另外，頭前溪河畔將規畫闢建河濱公園，提供優質的休憩環境，為人民做最實在的建設。