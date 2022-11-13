洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）接受自家YES電視網專訪時坦承今年球季「令人失望」「無法接受」，同時強調會盡一切努力簽回全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge）。「賈吉對這個球隊的意義重大，我已經很清楚告訴他，我們會設法做到。」史坦布瑞納表示他和賈吉談過了不只一次，結果都是非常正面。

至於洋基在美聯冠軍賽慘遭太空人橫掃，史坦布瑞納說：「我們有過很高的期待，特別是我們前半季打得那麼好。我們就像去年一樣努力強化防守和其他部分，現在將坐下來談談還有哪些地方需要改善。我們有幾個年輕小夥子，很興奮他們還會愈來愈多，我們得繼續工作。毫無疑問，這個結果是無法接受的。」

Aaron Judge back in pinstripes? "We're going to do everything we can to make that happen."



These questions and more coming up this Monday when @M_Marakovits interviews Hal Steinbrenner on the Yankees Hot Stove at 7p on YES and the YES App.



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去年洋基在外卡戰就被紅襪淘汰，今年洋基在首輪5戰逆轉守護者，但是碰上太空人卻一勝難求。如今太空人面臨高層改組，總管克里克（James Click）拒絕球團毫無誠意的1年續約，洋基則預計留下原總管凱許曼（Brian Cashman）。

賈吉、雷佐（Anthony Rizzo）都獲得洋基合格報價（1年1965萬美元），其他球隊簽走他們就必須付出補償的選秀籤給洋基。今冬自由市場的外野手之中，賈吉預估年薪3700萬美元是最大咖，其次有從大都會出走的尼莫（Brandon Nimmo）、康佛多（Michael Conforto），以及從洋基離開的另一位外野手貝寧坦迪（Andrew Benintendi）。光芒宿將、外野金手套凱麥爾（Kevin Kiermaier）也被球團放棄而投入自由市場。