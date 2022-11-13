民眾黨台中市議員候選人葉諾凡日前於太平新安兒童公園舉辦充氣城堡嘉年華，吸引超過500位小朋友前來玩耍，將小小的公園擠得人山人海。葉諾凡表示，他是土生土長的太平人，希望未來有機會能推動太平的發展，也會持續舉辦親子活動讓小孩周末可以玩耍放電。

台中市大里十九甲公園的充氣城堡溜滑梯風靡大小朋友，民眾黨太平區市議員候選人葉諾凡日前特別商請大里霧峰區市議員候選人江和樹出借，移師到太平新安兒童公園舉辦，現場也找來小丑表演魔術秀、設置爆米花機台；充氣城堡一搭建好，小朋友們便迫不及待爬上溜下，年輕父母們紛紛表示，希望未來太平還有更多機會可以舉辦這類的親子活動給小朋友放電。

葉諾凡說，他是土生土長的太平人，大學畢業後北上工作10幾年，幾年前因緣際會回到大里區擔任議員秘書，發現多年來太平南北發展失衡，北太平重劃區興建發展，而南太平卻沒發展甚至沒落，反觀隔壁大里區卻已超前發展。

葉諾凡表示，未來若當選，會將政見聚焦於年輕父母需要的公托與臨時托幼、長者長照與關懷據點、社宅租賃高房價難題等，為家鄉盡一份心力；另，太平親子活動舉辦次數少之又少，許多太平的年輕爸媽向他反映，相當羨慕別區常常舉辦這類活動，盼太平之後也能多舉辦」，而本次充氣城堡嘉年華活動只是起手式。

菜諾凡也指出，他曾發生過嚴重車禍，因此致力改善太平行人路權和交通安全，如畫設鄰里與校園周邊的綠色人行道，實施人車分離，維護兒童與行人交通安全，未來若當選，他仍會繼續推動，讓太平鄉親的交通權益能獲得安全和保障。