持續追查總統蔡英文「論文門」疑雲的旅美學者林環牆，日前爆料倫敦大學偷改過去的官網公告內容，是淪為蔡英文共犯的鐵證。昨（12）日他再度指出，該公告的內容更改後，頒發學位的時間雖與蔡的博士學位證書相同，但卻又與蔡的學生紀錄矛盾，狠酸倫敦大學此舉不過是挖東牆補西牆，且反而還在東牆又留下一個大洞。

林環牆昨日在臉書表示，倫敦大學過去在官網上公告，稱蔡英文的博士學位頒發時間為1984年2月，與其證書上顯示的1984年3月14日嚴重矛盾，近日倫敦大學因此偷偷將該公告從1984年2月修改成1984年3月，看似終於互相符合，但其實卻又與另一份資料矛盾。

林環牆指出，蔡英文過去委託律師告發賀德芬教授與他妨害名譽，當時在刑事訴狀的附件裡頭，有一份首度公開的文件，內容為蔡在倫敦政經學院（LSE）的「學生紀錄」，上頭稱1984年2月時蔡就已獲頒學位，因此倫敦大學官網一開始的聲明，雖然與蔡證書上的日期不同，卻與這份學生紀錄的資料相符合，如今偷改官網後，反而又與這份學生紀錄互相矛盾。

「顯然，為了替蔡英文遮掩詐騙犯行，倫敦大學是進退兩難，挖東牆補西牆的洞，東牆反而留了一個破洞，要如何是好？」林環牆奉勸倫敦大學勇敢一點，乾脆直接揭穿蔡英文詐騙博士學位的真相，「英國校方清清楚楚地知道，矛盾的地方不只頒發日期而已，還要硬撐嗎？」