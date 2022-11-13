羅志祥12日於高雄巨蛋舉辦演唱會，吸引萬名粉絲到場，其中也包含了圈內好友。小禎（胡盈禎）當天深夜便在社群平台PO出與羅志祥的合照，並稱讚對方好敬業，卻引來部分網友留言開酸「啊原來這種人還能活躍在舞台上」，對此，她也特地在留言區幫小豬說話。

小禎看完羅志祥的演唱會深受感動並在社群平台分享心得，但卻引來酸民的批評羅志祥，對此，小禎13日凌晨在留言區力挺：「這麼炸！這麼適合舞台的藝人為何不能活躍在舞台上？He is born in stage.（他天生就要站在舞台上。）」

小禎也有感而發地表示，雖然開場有一點小意外，但看到小豬忍痛撐完全場，她真的很感動，「狂！炸！」更不用說最後朱碧石的表演有多完美，「只是這一位小姐居然要在後台跟我比美！」

許多網友也在留言區回應，「天生就屬於舞台的人，什麼都打不倒」、「小禎比朱碧石飄釀」、「看完演唱會之後 還是覺得帥炸，果然是適合舞台上的人」、「我覺得小豬真的很適合舞台，誠心祝福他早日回歸」、「帥整場升降台還好沒有整個掉下去，從上面看都嚇死了」

羅志祥演唱會上跌落升降台，驚悚畫面曝光。（寬宏娛樂X無懼國際娛樂提供）

事實上，羅志祥於昨(12)晚在高雄巨蛋開唱，滿場上萬歌迷情緒激動，沒想到他跳到一半突然跌落升降台，隨後趕緊爬起來繼續唱跳，畫面非常驚險；羅志祥的經紀人隨後解釋他因升降台設計問題，右小腿脛骨不慎連撞2次，才會痛趴在地上一時間無法站起來，工作人員趕緊買止痛藥讓他中場下台換裝時吃，演出繼續進行，羅志祥的表現也被稱讚非常敬業。