【愛傳媒程富陽專欄】11月11日，當全球都聚焦起源於中國阿里巴巴旗下購物網站，原在2009年11月11日興辦「淘寶商城促銷日」，如今儼然已演變全球一年一度火熱的消費節之際；政戰學校「復興崗新聞系友會」卻特別選在這個日子，由台北遠赴苗栗召開今年第三次的理監事會，而且還分別選擇了包括國立聯合大學音響博物館，及本系友會監理事27期王烱聲學長在苗栗鶴山所興辦的「生活美學館」，作為我們2022年雙11的參訪之所。

王學長在軍職時曾任青年日報社的主編，退伍後因對音響有興趣而轉戰商場，經商有成後再回歸學術，目前是國立聯合大學的博士生，可說是我政校新聞系首位自媒體傳播轉攻理工領域的高才生；事實上，烱聲學長也是一位愛好陶藝創作的美學家，他在聯大進修的領域正是材化所，整天在實驗室埋首研究的，正是利用高倍電子顯微鏡探索紫砂特有的氣孔結構與稀有元素。

在位於苗栗鶴山這間充滿多元文藝的「美學館」中，既有他珍藏多年的各式茶品，也有江湖友人贈予的各類書畫；館內既擺有資深已逝作家孫如陵的座椅，也掛滿昔日政校各期學長姐的攝像身影；我甚至還看到18期蔣濟翔學長送來的一罈古意盎然米甕，與政校專七期漫畫大師吳信和微妙微俏的畫作。但從他的導覽中，仍可感受他最是寄情的，似乎還是在於他的音響與紫砂世界，他略顯低沈卻清晰的嗓音向我們闡述的，似乎他一生所追尋那條漫漫孤獨的藝術探索之路，竟是一股「聽聽發燒音響悠悠然，品品柴燒紫砂味味香」的美學，那更像是一種沈浸於深邃「此中有真意，欲辨已忘言。」的詩意，也讓他忘情於犧牲與享受兼具的苦澀美感生活之間。

說來因緣巧合，民國76年我值下部隊3年，在經歷一段馬祖西莒島的離島風霜後，正回防駐紮台灣後山隸屬十軍團的花東210師，並剛從連輔導長轉任師部政戰官，而正是當時在軍團司令部擔任軍團忠誠報代理社長的烱聲學長一通電話，讓我從東部的海之涯，瞬間昇級來到位於台中新社山之巔的興中山莊，支援了3個月的採訪記者，這也是我這個新聞系學生在28年的軍旅生涯中，唯一擔任與新聞本職有關的工作。

記得在支援新聞採訪工作後不到一個月，他就薦請擔任軍團人事官的20期潘金龍學長與29期的邱創田學長，將我調到時任軍團主任的4期學長張志朝將軍辦公室擔任侍從官，這也是我軍職中曾任職的最高層軍事戰術單位；而10年後，我在從國防部外語學校的阿文系畢業後，更是第二度從此間奉赴中東約旦國就讀該國的軍事學院，再5年後的民國91年，我方得調任國防部最高層軍事學術單位的國防大學。因此在冥冥中，我總覺得潘金龍學長、王烱聲學長與邱創田學長三人，就是我軍旅生涯中的第一批貴人。

此次新聞系友會2022年的雙11苗栗之行，烱聲學長不但以系友會監理事之職，身兼地主之誼，對我們一行人提供摯誠的服務，更致贈他親手燒製的茶壺與當地特產；而目前擔任苗栗縣復興崗校友會副會長的邱創田學長，更是全程擔任招待與攝影工作，讓我們深感賓至如歸。事實上，邱學長也是苗栗地區頗富盛名的登山領隊與書法老師，他一筆清秀雅蘊的鋼筆字，早在35年前的十軍團就廣為人知，今日能一舉碰到於軍旅中對我有恩的兩位學長，著實讓我內心興湧一股「人生如逆旅，我亦是行人。」的觸感。

當天新聞系友會假苗栗生活美學館，召開111年第三次理監事會，會前溫馨如禱，眾人為近期往生的2期大學長孫光與13期的黃訓老師默哀；9期的學長王耀華顧問，於會中勉我系友會當凝結力量，戮力同心，為政戰發聲；甫接任本系友會副理事長，係原任本系常務理事的14期劉建鷗學姐，代理12期的林亦堂會長主持當日會議，除感謝去年為系友會貢獻的系友，並簡潔明俐裁決今年系友會將執行的未來重點工作，讓與會者的心中均為之一振，充滿朝陽。

此次系友會，選在天朗氣清，惠風和暢的初冬之時，舉辦2022年的雙11苗栗之旅，既惕勵自省過去一年的努力，感謝先行者的無私大愛；也勉勵期許爾後一年的前行展望，描繪即將執行的未來計劃；既仰觀了苗栗農庄之美，亦俯察了當地美食之深；既享遊了騁懷藝術之樂，又凜冽了音響視聽之娛，感覺真實乃一次少長咸集，列坐其次，足以暢敘幽情的「蘭亭聚敘」！

作者為退役上校

照片來源：作者提供。

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