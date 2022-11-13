海巡署澎湖機動查緝隊是漁船艙內，起出準備走私的大批魚貨、冷凍魚翅，意外發現4名詐欺被通緝台灣籍男子，在湖西龍門港準備搭船偷渡到中國大陸。（圖／民眾提供）

澎湖發生4名詐欺被通緝的台灣籍男子，經由一名退休王姓刑警安排，涉嫌由湖西龍門港搭乘「龍祥滿」號漁船，想要在海峽中線接駁大陸漁船偷渡時，被海巡署澎湖機動查緝隊查獲。檢方偵訊後發現王姓主謀涉嫌重大，有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押，同案李姓被告也被聲押。

從澎湖縣警察局退休的男子王姓主謀，涉嫌找澎湖籍漁船，企圖將4名詐欺通緝犯偷渡到中國大陸。據了解，該名王姓男子是澎湖縣警察局的退休刑警，他不僅參與賭博，107年還因租屋開職業賭場被抓，被澎湖地方法院依聚眾賭博罪，處有期徒刑3個月。

海巡署澎湖機動查緝隊是在「龍祥滿」號漁船的船艙內，起初準備查緝走私的大批魚貨、冷凍魚翅，意外發現4名詐欺被通緝台灣籍男子，在湖西龍門港準備搭船偷渡到中國大陸。

「龍祥滿」號漁船船長辯解說，王姓退休刑警是舊識，向他說這4人是要出去海釣，4人一上船就給他20萬元，請他開船到海峽中線，會有中國船隻來接應，他事先完全不知情。查緝隊後來查出涉嫌幕後接頭的，就是退休的王姓刑警，立即循線約談到案，檢察官複訊後認定涉案情節重大，有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押。