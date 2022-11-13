教育部國教署辦理「藝術展或動態展演」，邀請總統教育獎歷屆獲獎者至高級中等以下學校分享自身生命故事，由40位生命教育人才庫講師協助辦理活動，並以偏遠地區學校為優先，截至10月底已舉辦完成75場次生命教育講座。

出生在南台灣鄉村的講師周美智，出生10個月即罹患小兒麻痺，導致下半身癱瘓，成為重度肢體障礙者，在漫長的復健過程中培養出獨立自主的個性。

因緣際會之下，周美智找到了屬於自己的長才─陶藝，即使過程中因肢體障礙，使學習比一般人更加辛苦，但創作的喜悅仍讓她能持續堅持下去。目前在台南經營「磐創作陶坊」，並於2006年獲國立台灣工藝研究所認證「台灣工藝之家」，且持續與政府與學校單位合作，傳承與推廣陶瓷藝術的教育工作。

講師彭嘉慧因為母親罹罕見疾病的關係，從小就需要負責分擔家庭重擔，打理家中的大小事務。國三時，父親罹患癌症，彭嘉慧獨自一人處理住院事宜及照料父親；高二時父親二度開刀，她除了在醫院照顧父親，也要抽空關心母親與妹妹。

一路上，彭嘉慧勇敢扛起家庭重擔，還要兼顧學業成績，更承受雙親相去離世的打擊，但這些磨練非但沒有擊倒她，反而讓她體會到了生命的可貴，她現在醫院擔任護理人員，發揮專業幫助更多有需要的人。

講師林儀珊是聽障人士，七個月大時被診斷出有先天性聽神經障礙，幾乎全聾、無法治癒。在國小一年級時，因看到其他舞者的表演燃起對舞蹈的興趣，在父母的支持下開始了舞蹈學習之路。

雖因聽力障礙，讓林儀珊學習舞蹈比起一般人加倍辛苦，然而她不喊苦，向老師請教每個動作的細節，並努力不斷練習，從國小開始參加各項舞蹈比賽取得佳績，被稱為「精靈舞者」，其生命故事更曾被電視台翻拍成迷你劇「舞出寂靜」。

講師顏毓瑾為極重度多重腦性麻痺患者，但身體的障礙並未阻攔她追尋人生的夢想，她在30歲時終於上了大學、更完成資訊傳播的碩士學位，並獲金鷹獎、總統教育獎等肯定。

顏毓瑾也積極嘗試許多療法，讓自己與其他人的溝通更為順利，後來在高中時期社團老師的引介下接觸「腦性麻痺地板滾球」運動項目，在國內腦性麻痺滾地球比賽屢獲佳績，同時也擔任社團教練。