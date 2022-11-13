熱身賽就扭傷左腳踝休兵至今的黃蜂主控「球弟」拉梅洛鮑爾，13日宣告在缺席本季前13場例行賽後傷癒歸隊，他先發打了28分鐘，17投6中，含三分球9投1中，拿15分、6助攻與6籃板，可惜黃蜂仍以115比132慘遭地主熱火修理，無奈收下8連敗，目前跟活塞同拿3勝11敗並列東區墊底。

畢竟這是拉梅洛鮑爾本季首次上場，他在上半場表現有點低迷，不僅很快就吞3次犯規，半場投8中3，只拿6分、2助攻，不過黃蜂仍靠洛席爾、烏布雷兩人火力追上，甚至打完上半場，反以59比57領先地主熱火，烏布雷半場15分。

沒想到熱火第3節找回手感，吉米巴特勒、史特魯斯、羅瑞等人攜手飆出一波18比5猛攻，熱火反以88比72大幅領先，來到末節，熱火更把領先差距最多擴大到19分，就算黃蜂始終擺出主力陣容追分，卻沒辦法縮小差距到個位數。

熱火今天4人得分破20，其中以史特魯斯投進8顆三分球、貢獻31分最高，阿德巴約22分、15籃板，吉米巴特勒20分、8助攻與7籃板，文森也拿20分，羅瑞12分、11籃板及8助攻；黃蜂得分最高的是洛席爾22分，烏布雷也有20分。