鐘表界的年度盛事「日內瓦高級鐘錶大賞（GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENEVE，簡稱GPHG）」日前揭曉，獨立製表出頭天，贏得多項獎項，其中最大獎項金指針獎由MB&F的Legacy Machine Sequential Evo腕表獲得，寶格麗（BVLGARI)、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）和愛馬仕（HERMES）則是雙料王，各拿下兩個獎座。

從今年得獎名單，不難發現鐘表界在疫情衝擊之下呈現兩極化的趨勢，獨立製表品牌因具備精湛的製表技術與創意，仍有好的作品問市，崇尚時尚美學的珠寶品牌在藝術品味的堅持之下，也有不少佳作，皆是不受疫情影響的成功例子。

寶格麗以締造超薄紀錄的Octo Finissimo Ultra超薄表拿下無畏獎，以Serpenti Misteriosi神秘珠寶表拿下珠寶腕表獎。（BVLGARI提供）

寶格麗自從研發了超薄機芯，屢屢打破超薄紀錄，同時也成為GPHG的常勝軍，今年再度以締造超薄紀錄的Octo Finissimo Ultra超薄腕表拿下無畏獎 (Audacity Prize)，機芯上刻有專屬QR Code，可連結至NFT也是一大創舉，可謂實至名歸；以珠寶起家的寶格麗向來以珠寶工藝著稱，另以Serpenti Misteriosi神秘珠寶表拿下珠寶腕表獎(Jewellery Watch Prize)。

梵克雅寶Lady Arpels Heures Florales Cerisier珠寶表以花朵綻放的方式顯示時間，拿下最佳創意獎。（Van Cleef & Arpels提供）

同樣以珠寶工藝聞名的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也不遑多讓，今年以Lady Arpels Heures Florales Cerisier珠寶表拿下最佳創新獎（Innovation Prize)殊榮，以表盤上花朵綻放的方式報時，十分別緻有趣，十分唯美浪漫，令人驚豔。另今年年初發表的Fontaine aux Oiseaux自動機械裝置，以小鳥在蓮花水池調情為主題，公鳥與母鳥在池畔繞圈圈，時而欲拒還迎，時而若及若離，俏皮有趣，精湛的機械工藝與栩栩如生的花鳥雕刻藝術，贏得了機械座鐘獎(Mechanical Clock Prize)。

梵克雅寶Fontaine aux Oiseaux自動機械裝置，以小鳥在蓮花水池調情為主題，贏得機械座鐘獎。（Van Cleef & Arpels提供）

近年來積極拓展鐘表市場的愛馬仕（HERMES）也表現傑出，今年以漫遊時光Arceau Le temps voyageur腕表獲得今年最佳複雜功能男表與女表的雙料獎項，將原本應該極為複雜的世界時區腕表，以極簡的方式呈現，唯美浪漫的表盤設計時尚，更換時區的操作簡易，無一不是卓越製表技術的展現。

愛馬仕以漫遊時光Arceau Le temps voyageur腕表獲得今年最佳複雜功能男表與女表的雙料獎項，藍色款74萬5000元。（HERMES提供）

今年獎項有逾半數皆由獨立製表師拿走，也是前所未見，除了最大獎項「金指針獎」由MB&F奪得之外，獨立製表Krayon以Anywhere腕表獲得「最佳日曆和天文表獎」 (Calendar and Astronomy Watch Prize)打破傳統製表的窠臼，在腕表方寸之間顯示日出與日落的時間，與大自然現象完美呼應；製表大師Kari Voutilainen以一款與日本工藝大師北村辰夫（Tatsuo Kitamura）合作的Ji-Ku腕表獲得「最佳工藝獎」，都是令人激賞的佳作。

獨立製表MB&F的Legacy Machine Sequential Evo腕表獲得金指針獎。（MB&F提供）

獨立製表Krayon以Anywhere腕表獲得最佳日曆和天文表獎。（瑞博品提供）

製表大師Kari Voutilainen與日本工藝大師北村辰夫合作的Ji-Ku腕表獲得最佳工藝獎。（Voutilainen提供）

得獎名單還包括泰格豪雅Monaco Gulf特別版腕表獲得最佳經典腕表獎（Best Iconic Category）、帝舵（TUDOR）的Pelagos FXD腕表拿到最佳潛水表（Best Diver’s Watch Prize)、日本Grand Seiko的Kodo Constant-force Tourbillon腕表勇奪最佳計時表（Chronometry Prize）等。

泰格豪雅Monaco Gulf特別版腕表獲得最佳經典腕表獎，24萬4000元。（TAG Heuer提供）