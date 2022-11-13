近幾年來健康意識抬升，許多人為了維持健康、減少體脂肪，而選擇減少食用含有糖的食物，但營養師余朱青指出，其實我們吃的大部分食物都有含糖，像水果有果糖、乳製品有乳糖，就連玉米、地瓜等澱粉類也都有糖，她還列出生活中不容易注意的「隱藏版含糖食物」，包含麵線、甜不辣、肉鬆等。

余朱青在臉書粉專指出，世界衛生組織建議，一天的總糖量攝取不要超過總熱量的10%，以成年人一天攝取2000大卡熱量為例，10%的熱量就是200大卡，換算成糖分則是50克。若想減少糖的攝取，余朱青建議可以先從日常生活做起，像是減少喝手搖飲、少吃含糖的精緻甜點。

另外還有很多以為沒加糖的食物，其實都有隱藏的糖分陷阱，像是甜不辣、魚丸、香腸、火腿、肉鬆、肉紙等加工食品，直覺會認為它們不是甜點，不會添加糖，但事實上在製作過程中，為了要讓口感風味更好都會加入糖。

還有新鮮現打果汁，大多數人都覺得是天然、無加工的，但新鮮水果打成一杯果汁的果糖含量，很容易就超過一天建議的2份水果的攝取量了。以及很受歡迎的傳統小吃，像是肉羹、麵線、潤餅等，在製作過程中也有加糖，其他比較明顯就可看出來有加糖的，像是滷肉、滷豬腳 、紅燒、蜜汁等，就必須更節制攝取。

除此之外，牛奶、優格、優酪乳等乳製品裡都含有乳糖，醬油膏、番茄醬、沙拉醬、味醂等醬料製作過程中也會加入糖，在食用時都要留意攝取份量。