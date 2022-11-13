美國財政部長葉倫（Janet Yellen）當地時間12日從印度飛往印尼，準備參加二十國集團（G20）峰會。她在飛機上接受了美國《紐約時報》的採訪時呼籲穩定美中關係，並重啟世界上兩個最大經濟體之間的定期溝通管道。

當被問及如何改善兩國關係時，葉倫直言，我認為需要穩定關係，並努力讓兩國關係建立在一個更好的基礎上，同時也認識到我們有很多關切，我們希望解決這些問題。她還表示，將於14日與中國人民銀行（大陸央行）行長舉行非正式會晤，很可能會討論宏觀經濟問題。她希望雙方就共同關心的問題進行更多溝通，以改善雙邊關係。

「我們有國家安全方面的擔憂，如果我們的政策在更廣泛範圍內對中國產生了意想不到的後果，重要的是能夠聽到他們的擔憂是甚麼，並可能對這些擔憂做出回應」，葉倫強調，仍希望在此次出訪期間建立兩國新的聯繫，以助於了解中國政府政策和經濟形勢。

葉倫指出，作為世界最大的兩個經濟體，我們有責任確保宏觀經濟管理對全球經濟有利，並了解其他國家的狀況，我們真心希望建立這樣的聯繫。