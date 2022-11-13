統振(6170)公布前三季財報表現，包括營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率均較去年同期呈現三率三升。展望2023年，統振維持審慎樂觀看法，將持續朝向多角化事業體經營，力拼貢獻營運更上層樓。

統振前三季合併營收為19.80億元，年減少10.70%，但從營業利益絕對金額較去年同期成長5.76%來看，獲利明顯高於營收成長性，可見統振近年來轉型有成，多角化事業體經營模式已持續獲得正向效益，累計稅後歸屬於母公司淨利2.06億元，稅後每股盈餘(EPS)達2.36元，亦分別較去年同期成長125.59%、124.76%，獲利增幅持續優於營收表現。

統振表示，將今年與去年同期的子公司達振營收排除的話，今年前三季兩大事業體的營收比重分別為金融科技與通訊服務63%、流通37％，其中，流通前三季營收的絕對金額較去年同期成長121%，主要來自德國保健食品德之寶(Doppel herz)、快篩試劑等加速市場通路的舖蓋，加上金融科技營運穩健的貢獻，推進統振整體營運表現在這國際局勢波動的負面因子干擾下，仍繳出優異成績單，前三季營業毛利率23.50%、營業利益率5.76%、稅後淨利率10.98%，分別較去年同期呈三率三升。

展望2023年，統振維持審慎樂觀看法，統振表示，一方面在金融科技與通訊事業體，看好未來台灣移工匯兌商機隨著國境解封迎來外籍移工人口成長趨勢明確，並持續優化QuickPay APP跨境匯款系統操作便利性，保障移工用戶使用安全性，致力建立更完整、多元、友善的金融科技行動APP系統-Quick Pay環境，以此搶占更多外籍移工小額匯款的市場份額，並以期創造QuickPay累計有效會員數從目前的18萬人進一步拉高；另一方面，亦持續鎖定穩健營運淨現金流業務與前瞻性市場深化佈局，與更多策略合作夥伴洽談不同商業模式進行的可能性，透過穩定營運淨現金流的多角化事業體經營策略，優化公司未來財務、業務等各方面的體質，貢獻營運更上層樓。