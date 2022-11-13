蔣萬安昨天在公辦政見會講完後還剩下5分鐘，民進黨台北市長候選人陳時中今天受訪時表示，「我也是蠻訝異的」，縱使稿子不夠長度，也還是有些話可以跟市民來講。國民黨台北市議員徐巧芯緊咬陳時中，臉書卻被禁言，他則質疑「她也不用一直再演戲了」。

陳時中昨晚在造勢晚會上一度講到哽咽，被國民黨批評是在打悲情牌，陳時中上午到景美市場掃街拜票前受訪，否認自己是在打「悲情牌」。他說，自己都已講得很明確，被選舉人都應該要有回應，不要為了選舉聲量造謠抹黑，或者做到撕裂台灣、用仇恨來操作選舉，這都不好。

公辦政見發表會昨天落幕，對手蔣萬安講完後還剩下5分鐘時間，陳時中質疑，不知道是字幕有問題還是怎麼了，一般會有規定時間的演講，大概差個2、3分鐘都是可以接受的範圍，縱使稿子不夠長度，也是有些話可以跟市民來講，「差到5分鐘我是蠻訝異的」。

針對國民黨台北市議員徐巧芯緊咬陳時中摟肩事件，臉書卻被禁言6天。陳時中回應，她也不用一直再演戲了。媒體追問他認為徐哪些部分在演戲？他說，「她每天都演，沒人跟她對話，自己就不斷有動作，不是要搏版面而已嗎？」至於是否徐巧芯自導自演？他說「那我就不知道了」。