基隆市信義區去年10月間發生死亡車禍，一名羅姓老翁違規穿越馬路，遭到劉姓男子駕車撞上送醫不治，劉男依犯過失致死罪遭起訴。基隆地院日前審結，認為劉男並未違規，對事故發生無因果關係，不須替羅男死亡結果負責，諭知無罪。

判決書指出，劉姓男子2021年10月15日間駕車沿基隆市信義區仁一路往東明路方向行駛，行經仁一路59號不慎撞上違規穿越馬路的羅姓老翁，羅翁遭撞後倒地，經送醫急救5小時仍宣告不治，劉男則依犯過失致死罪遭檢察官起訴。

劉男接受偵訊時稱，當時正常行駛在道路上，也沒有超速，右前方有行進中的機車擋住他的視線，老翁應該看到機車就要停下來，卻硬闖違規過馬路，突然出現在他的前面，他看到老翁時已經來不及煞車等。

基隆地院審理時，法官勘驗證據後，認為已故的羅翁未依規定行走於行人穿越道，逕自跨越車道，倘若羅翁選擇走行人穿越道即可避免事故，認定羅翁的違規行為與事故發生有因果關係。

法官指出，劉男並未超速，也沒有其他違規情事，基於信賴原則也難以預見羅翁可能會違規穿越馬路，自然無提前預防的義務，認定劉男對於此事故尚無過失，檢方所舉的證據也無法證明劉男有任何應注意而未注意的過失責任，故諭知無罪。可上訴。