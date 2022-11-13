香港財政司司長陳茂波今（13）日在電台節目中表示，第三季經濟表現比預期差，香港今年經濟不樂觀，財政赤字將會超過千億元（港元，下同），但市民無需太過悲觀，指政府會動用財政儲備應對經濟轉差。

香港01報導，陳茂波表示，香港今年第三季實質本地生產總值按年收縮4.5％，主要是出口數字下跌所致，由於外國經濟不太好，以及加息等因素，令外部需求減少。另外，基於疫情，香港與大陸的運輸並未完全恢復，因此今年香港經濟不樂觀，但他呼籲市民不必太悲觀，《施政報告》提出了不同措施，短期內如果疫情受控，將舉辦更多大型活動。

陳茂波又稱，因為景氣不好，今年香港財政赤字將會超過千億元，公司利得稅收縮，賣地收入減少等，再加上香港作為對外型經濟體，受外部影響大，波動也因此較大，目前最重要是做好風險管理，預備在反彈時做得更好。他認為，香港有8000多億的財政儲備，環境不好的時候就應該動用，因為市民生活壓力大，故有需要撐經濟、保就業，令大家心安。