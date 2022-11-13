目前學界認為適度曝曬太陽，對於人體健康具有一定助益，如日曬能補充維生素D、幫助身體吸收鈣質，減低罹患骨質疏鬆症的風險。而近日《Nature Metabolism》更揭露日曬對身體的諸多效果，如促進新陳代謝、減少神經過度活動，以及防止肌肉萎縮；且研究更發現日曬與促進男性的食慾、性慾有關。

●男性曬太陽「食慾」變更強？ 研究：日曬還附帶3種好處

以色列特拉維夫大學分析3,000名年齡為25-64歲的中壯年族群，請他們詳實紀錄12個月內的飲食熱量。根據問卷調查，男性在夏季期間平均每日多攝取了300大卡、而女性則幾乎不變。研究人員進一步使用日光照射實驗以了解男女間的差異性，讓受試者暴露於紫外線UVB中約25分鐘，並對其血液進行解析。

研究表明，陽光曝曬會改變人體新陳代謝相關的蛋白質，而男性和女性的反應則明顯不同。根據研究團隊的動物實驗可得知，雄性小鼠暴露於UVB後，皮膚中脂肪細胞中的「飢餓素」（Ghrelin）被刺激，並由被稱為「p53」的腫瘤抑制蛋白基因所驅動。飢飢餓素經由p53刺激後，傳遞信號至下視丘，進而使雄性小鼠產生飢餓的感覺。

該發現在人類皮膚中同樣獲得證實──男性皮膚暴露於UVB後5天，經抽血檢驗確實發現體內飢餓素濃度有增加的趨勢。而至於為何女性日曬與飢餓的關聯性較低？研究團隊指稱，關鍵可能在於「雌激素」抑制了p53的活化，因此飢餓感不如男性般強烈。

另外，研究也發現日曬能使人體的新陳代謝加強、並能抑制神經的過度活躍，以及防止肌肉萎縮等益處，且不分男女。不過男性食慾增加是否意味著體重上升的可能性？團隊認為，尚不能確認日曬與肥胖間的關聯性，需要更進一步的研究佐證兩者間的因果關係。

●曝曬太陽促進男女性慾？ 專家指與「這激素」分泌有關

同為以色列特拉維夫大學發起、人類基因學家Carmit Levy所主導，刊載於《Cell Reports》的一項研究中表明，紫外線UVB的曝曬與男性增加睪固酮水平、使精子活動力更強、產量更多有關；且有助增加女性的「下視丘-垂體-腎上腺軸」激素濃度和濾泡生長，上述兩者與增加男性與女性的性慾可能有關。

Levy表示，透過動物實驗可初步得知，紫外線UVB的照射同樣刺激了皮膚細胞中的p53基因。當p53基因被驅動時，下視丘-垂體-腎上腺軸激素濃度上升，與雌性小鼠的性慾提升有關。另外，日曬使雄性小鼠的活動力變強，雄激素也有顯著提升的趨勢。

為了證實動物實驗的結果，研究團隊招募9名男性與10名女性，受試者被要求避免照射陽光2天、並在第3天下午於陽光下曝曬25分鐘。與曝曬太陽前相比，發現男性受試者體內的 β-雌二醇、孕酮、睾固酮的濃度顯著陽性；暴露於日光後的女性雌激素、孕酮也有上升的趨勢。

「並不是男性或女性曝曬太陽後，性慾突然就會高漲。陽光對於人體的機制影響非常複雜，目前可透過研究結果得知，紫外線曝曬可能造成人體的生理變化；無論對男性或女性而言，皆提升了彼此看待對方的吸引力。」Levy表示。

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