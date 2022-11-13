北京奧林匹克公園13日起執行50％限流措施 12:102022/11/13 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到疫情影響，北京奧林匹克公園宣布13日起執行50％限流措施。（吳泓勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據北京奧林匹克公園官微消息，根據疫情防控工作要求，從11月13日起，景區與公園將嚴格執行50％限流措施，同時進入北京奧林匹克公園時須出示24小時核酸檢測陰性證明，經掃碼（健康寶），測溫合格後方可入園。 《半導體》驅動IC廠裁員 敦泰董座認了、幅度10~13% 《半導體》創見Q3EPS降至1.13元 7季新低 苗栗推1鄉鎮1特色公園「原味」十足WAKHUL親子公園11日啟用 #新冠肺炎 #大陸 #公園 #奧林匹克 #限流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 睽違近20年！竹市改善鹽水公園景觀 明年暑假完工 15:132022/11/11 寶島 高雄房市 捷運凹子底站 置產族偏愛 04:102022/11/13 產業．科技 「新濠漾 II」主推3房格局 遼闊空間打造溫馨環境 10:592022/11/11 財經 台14線國姓長壽橋拆除改建 15日起改走舊路 20:212022/11/11 生活 美元指數創13年單日最大貶幅 20:462022/11/11 財經 德國跨界潮旅OPEL MOKKA 103.9萬元起、Opel MOKKA-e 139.9萬元展開預售 10:492022/11/11 汽車情報-汽車新聞 《航運股》萬海「虹春輪」首航台北港 年內再1艘投運 11:082022/11/11 財經 苗縣「OPEN！出磺坑」活動12、13日登場 18:212022/11/11 寶島 112學年度四技二專統測簡章14日起發售 17:552022/11/11 新消息 青山宮尊王13日大遶境 萬華警全面大擴檢 15:422022/11/12 社會 護管員開放報名、負重走難度提高 薪水3萬1130元起跳 12:292022/11/11 生活 廣州海珠區11日至13日市民居家 大眾運輸暫停服務 09:182022/11/11 兩岸 狂搬13罐！好市多這商品特價搶翻 網傳每年只優惠2次 16:222022/11/11 生活 民眾黨議員候選人辦充氣城堡嘉年華 中市500位孩童擠爆公園 11:412022/11/13 政治 北市長候選人政見發表會明登場 選舉公報11月14日起發送 13:252022/11/11 政治 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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