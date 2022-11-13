據北京奧林匹克公園官微消息，根據疫情防控工作要求，從11月13日起，景區與公園將嚴格執行50％限流措施，同時進入北京奧林匹克公園時須出示24小時核酸檢測陰性證明，經掃碼（健康寶），測溫合格後方可入園。

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