近年來，各式詐騙層出不窮，不只時常傳出有名人身分被盜用騙取粉絲花錢買福利。更有各種防不勝防的連結，讓人在點進去後，慘遭錢財消失的悲劇。近日，《黑澀會》女星大牙就收到不明連結，信用卡被盜刷多達9筆。讓她在臉書上呼籲網友們「請大家小心，不要再有人受騙。」

近日，女星大牙在臉書上發文表示，日前收到一封疑似Apple傳來的郵件，指出她有一個不正常的交易紀錄，需輸入Apple ID以確認真假。豈料，大牙不疑有他的輸入資料後，沒隔多久，竟陸續收到9筆刷卡通知，共計2萬6910元不翼而飛，讓她感到相當憤怒，此外，還收到了Apple ID密碼、雙重認證電話號碼的更改通知，令她只能耗費大量心力讓所有資料和Apple ID分離。

大牙指出，可以看網址確認是否是詐騙集團。（圖／翻攝自大牙臉書）

對此，她相當無奈，在貼文中指出放上這則故事，是希望大家能更加小心，不要再有人上當受騙，此外，她還附上疑似Apple官網的截圖照片。告知網友們可透過最下角的網址辨認是否是詐騙集團。

貼文PO出後，引發網友們痛批詐騙集團，表示「詐騙集團真的都應該下地獄」、「哇……太可惡的詐騙手法」更釣出多名娛樂圈好友留言回應，如柯大堡就表示「永遠看來源網址比較安心」。此外，也有網友指出更多辨別詐騙集團的方式，例如「看IPHONE縮圖和官網是否相同」、「先確認信用卡帳號是不是一樣。」、「要留意電郵網址是不是由官方發出的」等等。