民進黨台北市長候選人陳時中昨（12）日到台教會募款時提到，「在這個關鍵時刻，台北市長一定要堅定捍衛首都保衛國家的立場，而我陳時中最值得信賴的不二人選，我的立場比任何候選人都更明確，就是抗共保台。」國民黨台北市議員候選人高揚凱表示，他看完這段話覺得非常好笑，保衛台灣捍衛中華民國，是每一個國民的責任，但陳時中和民進黨一直把抗中保台當成騙選票的神主牌，還不斷用挑釁的言論，升高台海之間的緊張，試圖引發戰爭。

高揚凱重申，保衛家園本來就沒有藍綠，但透過各種方式不停挑釁、營造可能就要戰爭的場景，藉此來催化選票，是民進黨這幾年來最擅長的手段，而兩岸關係在民進黨、蔡英文上任後，可說是危如疊卵，一旦引發戰爭，即便有其他國家馳援，死傷最慘重的，必然仍是我們的家園。

高揚凱指出，蔡英文政府天天喊著抗中保台，但是當先前四枚飛彈掠過我國土上空，她和民進黨上下全部安安靜靜、沒有人出聲，且蔡政府還醞釀延長役期，可笑的是不敢在11月26日大選前宣布，怕影響年輕選票。

在高揚凱看來，這些舉動都可以看出政治盤算，民進黨不斷神化「抗中保台」這塊神主牌，卻沒有辦法回答一旦戰爭了，這些無辜的死傷能拿什麼東西來換，「票投民進黨，就是會把年輕人送上戰場，這是民進黨、蔡英文、陳時中，無法迴避的事實。」

高揚凱強調，真正對這塊土地有情感的領導者，應該是盡可能減少戰爭可能性，另一方面增加台灣的能見度、在世界上的重要性，而民進黨為了選舉，不斷揮舞著抗中保台大旗，藉此恐嚇全體國人，這種政治操作，毫無疑問會讓年輕人更看不到這塊土地的未來。