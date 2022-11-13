國民黨桃園市長候選人張善政13日到龍潭區石門登山口舉行《桃園善好逗陣行》，與攤商互動並積極拜票。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長候選人張善政向蔡英文總統喊話「來桃園那麼多趟，不要荒廢的國政！」。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長候選人張善政13日到龍潭區石門登山口舉行《桃園善好逗陣行》，與攤商互動並積極拜票，談及蔡英文總統今也到龍潭替民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，回防意味濃厚，對此張善政向蔡英文喊話「來桃園那麼多趟，不要荒廢了國政！」。而先前張善政因親中小黨「經濟黨」 走太近挨批，經濟黨明天要召開記者會替其澄清，張善政則強調自己坦蕩蕩。

張善政提醒蔡英文，來桃園這麼多趟，請不要荒廢國政，國家的經濟、治安都需要你去關注，民眾期待的是你能夠專心在國政上面，儘管她來桃園很多趟，這不影響我們，我們還是繼續努力，盡全力往前走。

談及經濟黨明天要召開記者會，張善政說，自己坦蕩蕩沒有什麼好隱瞞，這是民進黨的雙標、抹黑、抹紅手段，相信民眾一定會看清楚，自己能分辨。此外，近期聲量不斷上升，與鄭運鵬拉開差距，張善政表示，希望聲量上升可以帶動讓市民朋友多注意到政見，還是會一步一腳印，加倍的努力，直至投票日為止。