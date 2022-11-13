宜蘭一對21歲、19歲的林姓姐妹因不滿母親管教，日前下午離家出走到高雄，並半夜到旅館休息，因逾時退房太久，旅館櫃台聯絡不上姐妹擔心其安危，便向警方求助。警方獲報立即到房確認，所幸姐妹均無礙。過程中，警方見姐妹許久未吃飯，還自掏腰包買飯請她們吃，後續經過警方耐心的溝通下，並表示她們父母見姐妹消失也著急報警協尋，姐妹倆才釋懷，隨後通知家人帶回，結束這場父母驚魂記。

10日上午11時許，新興分局前金分駐所員警於七賢二路上某間旅館清查旅社時，櫃台人員向員警表示，有一對林姓姐妹已逾時4小時未退房，打房內電話都未接，擔心有異向員警求助。

聽櫃台人員說明，員警立即與櫃台人員趕到房間門口，此時聽見房間內傳出交談聲，員警確定姐妹無事後，便鬆了一口氣，因還是擔心姐妹倆安全，員警還是要求進房了解詳情。

在員警初步詢問下，得知林姓姐妹是宜蘭人，9日下午從宜蘭搭火車到高雄，詢問過程中，員警見兩人精神恍惚，疑似許久未吃飯，便先行將姐妹倆帶回派出所，並自掏腰包買飯給她們吃，在員警耐心溝通開導下，她們才終於打開心房，向員警吐露心聲。

據了解，姐妹倆因不滿母親管教較嚴，於是在9日相約一起離家出走，當天晚上到高雄車站，兩人在車站附近吃晚餐、逛街，直到10日凌晨3時許，兩人到七賢二路旅館休息，因當時離家僅帶隨身用品、衣物等簡易行李，身上的錢都已用罄，姐妹倆心想欲向先前網路認識的高雄網友借錢再做打算，正等待網友回覆時，就遇到警方前來關心問候。

員警聽聞後，也確認姐妹兩家人日前也著急報警協尋，便耐心開導兩人，經員警耐心的溝通下，兩人向員警保證會與家人好好溝通，並在兩人同意下，通知宜蘭的家人。

下午時，姐妹倆住在台北的姑丈趕赴到派出所將她們接回，並感謝幸虧有員警的即時幫忙，才能讓離家出走的兩人順利與家人聯繫，避免造成不幸或遺憾。