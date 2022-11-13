跨境電商天貓淘寶加強在台灣生態的打造，繼此前推出家居家具等產品組裝一條龍服務外，最新主打平台上的強項服飾商品，在11月購物季推出跨境服飾可免費上門取退，並聯手新創團隊推出舊衣環保永續，持續耕耘台灣生態與拓大環保機遇。

天貓淘寶表示，在購物節「雙11」的背景下，平台11月正式推出免費上門取退，讓消費者跨境網購服飾時不用煩惱，可以享受簡單的本地退貨服務。

同時，天貓淘寶此次還聯手新創團隊二拾衫，鼓勵天貓淘寶的用戶能把家中舊衣物，藉由二拾衫的永續模式重獲新生，減少直接丟棄所造成的資源浪費。

阿里巴巴當前積極投入環保低碳，今年天貓「雙11」特別聯動超過40個品牌推出各項推廣低碳產品的舉措，並鼓勵品牌減少包材用料、降低包裝量。天貓淘寶在台灣也尋找相關業者進行合作，幫助扶持台灣綠色消費生態系。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，實踐環境永續需要生態系中每一方的共同投入，例如這次與二拾衫團隊的合作，支持台灣年輕人兼具環境永續和商業模式的實際行動，期待未來能看到更多永續能量的相互激盪促成蓬勃發展。

劉慧娟指出，此次在台灣推出服飾商品本地退貨服務，大幅解決服飾品類的關鍵消費痛點，將在12月進一步推出服飾商品超商退貨服務，讓台灣用戶在跨境網購有更好消費體驗。