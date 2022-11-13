高齡長者身體有任何狀況要多加留意，一名女網友表示，高齡90幾歲的阿嬤行動不便，近日請照服員到家中替阿嬤洗澡，不慎燙傷阿嬤的小腿，第一時間沒有做任何燒燙傷處置，等到家人發現時阿嬤的小腿已起水泡，送醫2天後仍因傷口感染病逝，令她心痛不已。

原PO今（13）日於臉書社團《爆料公社》指出，家人替阿嬤申請政府推動的長照2.0，請照服員到府幫忙洗澡，過程中沒有注意水溫，導致阿嬤的小腿被過熱的水溫燙傷，但照服員第一時間沒有告知，也未幫阿嬤做「沖脫泡蓋送」等燒燙傷處置，就自行離開了。

原PO表示，當家人發現阿嬤腳莫名起水泡、腫起來才趕緊送醫，入院的第二天醫師告知他們阿嬤傷口感染，已造成蜂窩性組織炎，需留院觀察，但阿嬤的狀況不見好轉，甚至引發敗血症，情況急轉直下，阿嬤為了不讓家人擔心，還說自己會堅強，趕快好起來。

阿嬤腳被燙得紅腫。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO說，阿嬤住院兩天仍不敵病菌感染猝逝，令她心痛地說，「看著阿嬤小腿的傷疤，和慈祥睡著的模樣，真的好心痛」。

貼文曝光，引發網友怒火，「如果確定是長照員的疏忽 ，我不會就這麼算了」、「這個很嚴重可以提告了吧」、「扯爆了，這不是過失致死嗎？」、「令人感到憤怒，政府推動的機制，連個燒燙傷基本操作都不知道嗎？可憐的阿嬤」、「好過份，一個老人家就這樣走了」。