支持民眾排隊與陳紫渝合影。（圖／陳紫渝競總提供）

永和最美里長候選人陳紫渝競總成立 百餘民眾排隊等合影

有最美里長候選人之稱的新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝，被網友冠上「永和IU」封號，今（13）日在永和國中舉辦競選總部成立大會，會場湧入逾百名民眾，排起人龍等著合影，宛如明星簽名會，氣氛非常熱絡。陳紫渝上台闡述對永福里的規畫，拜託鄉親投票給她，也給永福里改變的機會。

「從小在永福里成長，我愛這塊土地！」陳紫渝說，過去看著父母為鄉親不眠不休的付出，才理解到從路樹修剪、維護環境等小事，到住宅、交通安全等廣泛的議題，都是里長能做的事，就因為如此，讓她決定為這塊孕育她長大的土地付出，而這次她出來參選，就是希望把20年來大家沒享受到的生活品質和權利，還給永福里的鄉親們。

陳紫渝提出9項政見，分別為「e化平台」、「成立巡守隊及環保志工」、「舉辦里民文康活動」、「溫暖社區」、「成立健康守護站」、「優化環境維護」、「社區安全」、「免費法律諮詢」以及「防災社區」。她強調，自己未來會是用心傾聽里民聲音的專職里長，必定為里上帶來最暖心的服務，並以最快的效率解決里民提出的問題。

里民陳先生說，過去幾年來在永福里都沒感受到太大變化，如今有年輕人願意出來打拚，一定樂見其成；里民李小姐則表示，陳紫渝從參選以來就備受關注，讓身為里民的她也跟著感到驕傲了起來，而每次看到陳紫渝在路上努力的身影，也意識到她絕非「說說而已」，而是誠心想為里上付出。

由於選戰僅剩13天，陳紫渝最後向大家懇切請託，希望各位「全力支持2號陳紫渝」，也希望支持她的朋友們能盡力為她「拉票、催票」，最重要的是11月26日當天一定要出來投票，給她一個服務永福里的機會，也給永福里一個改變的機會，共創更溫暖美好的家園。