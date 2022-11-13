剛告一段落的大陸「雙11」搶手的不僅僅有美妝、數位等產品，房子也罕見的受到關注。與淘寶、京東推出的「滿1000元減50元」等消費券不同，今年大陸房企則出現大額讓利，甚至喊出北京千萬元級的房源一套可減100萬元（人民幣，下同）。

根據《華夏時報》報導，此次「雙11」房企推出了多種行銷活動，其中吸引力最大的則是特價房源，同時送車位、補貼物業費、贈送禮品等也頻頻出現在房企的「雙11」行銷中。

在房天下平臺上，有超過10個樓盤推出了特價房源。其中，位於北京豐台菜戶營區域的「端禮著」，根據置業顧問表示，專案有限價要求，目前售價為11.2萬元／平方公尺。按照優惠活動來計算，千萬元級豪宅最多可減百萬元。

另外像是旭輝集團也推出了「雙11」購房節活動，在北京專案推出了多個特惠房源，購房款最高可立減30萬元。另外不少房企也推出了補貼或者折扣活動。例如活動期間認購可享受1％的折扣優惠等。